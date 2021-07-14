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Giriş Tarihi: 14.7.2021 14:41 Son Güncelleme: 14.7.2021 14:48

‘Hayallerin mesleği’ gerçeğe döndü! Ayda 24 bin lira kazandıracak

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
‘Hayallerin mesleği’ gerçeğe döndü! Ayda 24 bin lira kazandıracak

İngiltere’de yayınlanan bir iş ilanı, hayvanseverler tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Kurumsal hayatından sıkılan ve kendine yeni bir kariyer başlatmak isteyenlere yönelik yayınlanan ve tek koşulun ‘gerçek bir köpek delisi’ olduğu iş ilanında, köpeklere yönelik ürünler satan bir firmada, tüm gün sadece köpeklerle ilgilenecek ‘şanslı’ kişinin arandığı duyuruldu. İlana kısa süre içinde rekor sayıda başvuru yapıldı.

İngiltere'de yayınlanan bir iş ilanı, kurumsal ve ciddi işlerinden bıkan kişiler tarafından büyük rağbet gördü.

Ülke basınına yansıyan haberlere göre bir reklam ve pazarlama ajansı, köpeklerini ofise getiren çalışanları için ilginç bir çözüm buldu.

Ülkede son yıllarda oldukça öne çıkan "Mutlu bir çalışma ortamı için köpeklerinizi evde yalnız bırakmak yerine işe getirin" anlayışı doğrultusunda çalışanlarının köpeklerini işe getirdikleri ajans, "köpek delisi bir bakıcı" aradığını duyurdu.

"KÖPEKLERİ ŞIMARTACAK BAKICI ARANIYOR"

İnternet üzerinden yayınladıkları ilanda, "telefonunda köpek yavrusu fotoğrafı dolu, gerçek bir hayvan delisi" bir bakıcı aradıklarını belirten firmanın belirlediği çalışma kriterleri, hayvanseverleri oldukça heyecanlandırdı.

Çalışma saatlerinin hafta içi 9-5 olduğu işte, ofiste bulunan köpeklerle tüm gün oyun oynayacak ve onlara koşulsuz sevgi verecek bir çalışan aradığı belirtildi.

Reklam çekimlerinde yer alacak köpeklerle de ilgilenmesi beklenen bakıcı adayının, köpekleri mutlu ve şımartılmış hissettirmesi de, iş tanımları arasında yer aldı.

Haftanın 5 günü yapılacak iş içinse, ayda 2 bin sterlin (yaklaşık 24 bin lira) maaş ödeneceği belirtildi.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan iş ilanı, kısa süre içinde viral oldu.

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‘Hayallerin mesleği’ gerçeğe döndü! Ayda 24 bin lira kazandıracak
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