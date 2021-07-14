‘Hayallerin mesleği’ gerçeğe döndü! Ayda 24 bin lira kazandıracak

Ülkede son yıllarda oldukça öne çıkan "Mutlu bir çalışma ortamı için köpeklerinizi evde yalnız bırakmak yerine işe getirin" anlayışı doğrultusunda çalışanlarının köpeklerini işe getirdikleri ajans, "köpek delisi bir bakıcı" aradığını duyurdu.
"KÖPEKLERİ ŞIMARTACAK BAKICI ARANIYOR"
İnternet üzerinden yayınladıkları ilanda, "telefonunda köpek yavrusu fotoğrafı dolu, gerçek bir hayvan delisi" bir bakıcı aradıklarını belirten firmanın belirlediği çalışma kriterleri, hayvanseverleri oldukça heyecanlandırdı.
Çalışma saatlerinin hafta içi 9-5 olduğu işte, ofiste bulunan köpeklerle tüm gün oyun oynayacak ve onlara koşulsuz sevgi verecek bir çalışan aradığı belirtildi.
Reklam çekimlerinde yer alacak köpeklerle de ilgilenmesi beklenen bakıcı adayının, köpekleri mutlu ve şımartılmış hissettirmesi de, iş tanımları arasında yer aldı.
Haftanın 5 günü yapılacak iş içinse, ayda 2 bin sterlin (yaklaşık 24 bin lira) maaş ödeneceği belirtildi.
Sosyal medya üzerinden paylaşılan iş ilanı, kısa süre içinde viral oldu.