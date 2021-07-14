‘Hayallerin mesleği’ gerçeğe döndü! Ayda 24 bin lira kazandıracak

İngiltere'de yayınlanan bir iş ilanı, kurumsal ve ciddi işlerinden bıkan kişiler tarafından büyük rağbet gördü.

Ülke basınına yansıyan haberlere göre bir reklam ve pazarlama ajansı, köpeklerini ofise getiren çalışanları için ilginç bir çözüm buldu.