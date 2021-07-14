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Giriş Tarihi: 14.7.2021

Kovid hastanesindeki yangında 92 kişi öldü

Kovid hastanesindeki yangında 92 kişi öldü
Irak'ta Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede önceki akşam saatlerinde çıkan yangında ölü sayısı 92'ye yükseldi. Yaralı sayısının da 50 olduğu kaydedildi. Hastanede 5 yakınını kaybeden Udey Cabiri, "Hastanede yangın söndürme cihazı bile yok. Biz insan değil miyiz" dedi. Bağdat'ta nisan ayında da Kovid-19 hastalarının yattığı bir hastanede yangın çıkmış, 82 kişi hayatını kaybetmişti. Son yangının ardından hükümete karşı protesto gösterileri düzenlendi. Türkiye ölenler için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Kovid hastanesindeki yangında 92 kişi öldü
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