Kovid hastanesindeki yangında 92 kişi öldü

Irak
'ta Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede önceki akşam saatlerinde çıkan yangında ölü sayısı 92'ye yükseldi. Yaralı sayısının da 50 olduğu kaydedildi. Hastanede 5 yakınını kaybeden Udey Cabiri, "Hastanede yangın söndürme cihazı bile yok. Biz insan değil miyiz" dedi. Bağdat
'ta nisan ayında da Kovid-19 hastalarının yattığı bir hastanede yangın çıkmış, 82 kişi hayatını kaybetmişti. Son yangının ardından hükümete karşı protesto gösterileri düzenlendi. Türkiye ölenler için başsağlığı mesajı yayınladı.