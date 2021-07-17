Haiti Devlet Başkanı Moise suikastında korkunç detaylar

Sosyal medyada paylaşılan suikast anına ait bir videoda, suikastı düzenleyen zanlıların, "DEA (ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi) operasyonu" şeklinde bağırarak, Moise'nin konutuna baskın yaptıkları görülüyor.
Bölge basınındaki haberlerde ise paralı askerlerin, Moise'nin evine girerek, çalışanların ve Moise'nin çocuklarının ellerini ve gözlerini bağladıktan sonra Devlet Başkanı'nın ofisini ve yatak odasını dağıttığı bildirildi.
Saldırının ardından yetkililer, Moise'yi yatak odasında yerde, alnından, göğsünden, kalçasından ve midesinden vurulmuş, sol gözü oyulmuş halde bulmuştu.
Moise'ye düzenlenen suikastın soruşturmasını yürüten Carl Henry Destin, Haiti gazetesi Le Nouvelliste'ye 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Moise'nin yatak odasında öldürülmeden önce işkence gördüğünü, kızının kaçtığını, oğlunun ve çalışanların ise ağzının kapatıldığını belirtmişti.
Otopsi raporunda, Moise'nin kolunda ve sağ ayağında kırıklar olduğu kaydedilmişti.
Moise'yi öldüren paralı askerlerin, "DEA operasyonu" şeklinde bağırdığının ortaya çıkmasının ardından suikastta ABD'nin parmağı olduğuna dair Haiti kamuoyunun şüpheleri artıyor.
SUİKAST, KOMANDO BİRLİĞİNCE YAPILDI
Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, Moise suikastının, 26 Kolombiyalı ve 2 Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliğince yapıldığını söylemişti.
Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.
ÖLDÜRÜLME EMRİNİ O İSİM VERDİ
Kolombiya polisi, Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin öldürülme emrini eski Haiti Adalet Bakanlığı yetkilisi Joseph Felix Badio'nun verdiğini öne sürdü.
Üst düzey polis müdürü Jorge Luis Vargas, yaptığı basın açıklamasında, gözaltına alınan kişilerin Badio ile görüşmesinden kısa bir süre sonra Moise'ye suikast emri aldıklarını söyledi.
Moise cinayetinin arkasında Badio'nun olduğunu vurgulayan Vargas, "Birkaç gün önce, görünüşe göre, Adalet Bakanlığı'nın eski bir yönetici olan ve Genel İstihbarat Teşkilatı ile yolsuzlukla mücadele komisyonunda çalışan Joseph Felix Badio, paralı askerlere 'yapmanız gereken şey Haiti Devlet Başkanına suikast yapmaktır...'" ifadesini kullandı.
Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque de dünkü açıklamasında, gözaltına alınan eski Kolombiyalı askerlerin bazılarının Moise'nin öldürüleceğinden haberinin olmadığını bazılarının ise bunu önceden bildiğini söylemişti.
Ayrıca Kolombiya merkezli yayın yapan bir televizyon kanalı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Moise'nin suikastının arkasında geçici başbakan Claude Joseph'in olduğunu iddia etmişti.
Haiti polisi ise hükümet yetkililerinin Devlet Başkanı Moise'nin öldürülmesine karıştığı iddialarını yalanlamıştı.
Moise, suikasttan 2 gün önce Joseph'in yerine atayacağı yeni başbakanı belirlediğini duyurmuştu.
MOİSE'NİN SUİKASTINDA 23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Charles, suikasta ilişkin 18'i Kolombiyalı eski asker olmak üzere 23 kişinin gözaltına alındığını, soruşturma kapsamında FBI dahil bazı ülkelerin istihbarı birimlerinden destek aldıklarını aktardı.
Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.
Operasyonlar kapsamında polisle çatışmaya giren 10 şüpheli öldürülmüştü.