Haiti Devlet Başkanı Moise suikastında korkunç detaylar

ÖLDÜRÜLME EMRİNİ O İSİM VERDİ

Kolombiya polisi, Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin öldürülme emrini eski Haiti Adalet Bakanlığı yetkilisi Joseph Felix Badio'nun verdiğini öne sürdü.

Üst düzey polis müdürü Jorge Luis Vargas, yaptığı basın açıklamasında, gözaltına alınan kişilerin Badio ile görüşmesinden kısa bir süre sonra Moise'ye suikast emri aldıklarını söyledi.

Moise cinayetinin arkasında Badio'nun olduğunu vurgulayan Vargas, "Birkaç gün önce, görünüşe göre, Adalet Bakanlığı'nın eski bir yönetici olan ve Genel İstihbarat Teşkilatı ile yolsuzlukla mücadele komisyonunda çalışan Joseph Felix Badio, paralı askerlere 'yapmanız gereken şey Haiti Devlet Başkanına suikast yapmaktır...'" ifadesini kullandı.