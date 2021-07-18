Azerbaycan Milli Meclisi’nden bir heyet ilk kez KKTC’de! Bir millet üç devletiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da yapacağı tarihi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti öncesinde ilkler yaşanmaya devam ediyor. KKTC'de Ersin Tatar'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından 5 kardeş ülkenin KKTC'yi tanıyabileceği değerlendiriliyordu. Geçtiğimiz günlerde, Pakistan'ın KKTC'yi resmi olarak ifade etmesi, Rumları panikletmişti. Bu kez Azerbaycan heyetinden Lefkoşa'ya tarihi bir ziyaret gerçekleştirildi.



'TÜRK SOYUNDANIZ'

Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolar Arası İlişkiler Komitesi heyeti, ilk kez resmi olarak KKTC'ye gitti. Heyet Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre Tatar, Türkiye'nin Azerbaycan ile yakınlığını büyük bir memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, "Bir millet üç devletiz. Hepimiz Türk soyundan geliyoruz" dedi.





KARABAĞ BENZETMESİ

Azerbaycan'dan milletvekillerini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, "Biz de bu günleri hep özledik. Biz bu ülkede çocukluğumuzdan beridir büyük bir mücadele içerisindeyiz" ifadesine yer verdi. Tatar, Kıbrıs Türk halkının Müslüman halk olduğunu, Rumların Kıbrıs'ı Helen adası yapmaya çalıştığını, bu nedenle çatışmaların yaşandığını ve Kıbrıslı Türklerin de hep mücadele ettiklerini anlattı. Kıbrıs Türk halkının mücadelesini Karabağ'da verilen mücadeleye benzettiğine değinen Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı olarak AB'ye alınmasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dile getirdiği gibi, tarihi bir hata olduğunu ifade etti. "Biz devletimize sahip çıkmak zorundayız" diyen Tatar, Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargolar ve haksızlıkların amacının Türkiye'yi pes ettirmek olduğunu ancak Türkiye'nin her zaman Kıbrıslı Türklerin arkasında olduğunu kaydetti. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarından dolayı Türkiye'nin Kıbrıs'a her zamankinden daha fazla önem verdiğini belirten Tatar, "Türkiye'nin desteğiyle burada çok başarılı işler yapacağımız inancındayız" dedi.



'KARDEŞ KARDEŞİN YANINDA OLMALI'

Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri Başkanı Seyidov, Kıbrıs Türk halkının çifte standartlardan kurtulması gerektiğine işaret etti. Türk dünyasının birleşmesini dileyen Seyidov, "Kardeş kardeşin yanında olmalı ve dünya bunu görmeli" dedi. Seyidov, 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'yi ziyaretinde Azerbaycan milletvekillerinin de burada olacaklarını belirtti.