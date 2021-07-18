Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İtalya'da son 24 saatte 3 bin 127 Kovid-19 vakası kaydedildi
Giriş Tarihi: 18.7.2021 18:52

İtalya'da son 24 saatte 3 bin 127 Kovid-19 vakası kaydedildi

AA
İtalya'da son 24 saatte 3 bin 127 Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 127 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte yapılan 165 bin 269 testte 3 bin 127 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Ülkede dünden bugüne yapılan testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 1,9'a kadar yükseldi. Ayrıca günlük vaka sayısı üst üste ikinci günde 3 binin üzerinde kaydedildi.

Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 287 bin 458'e ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 46 bin 113'e çıktı.

Son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 3 artarak 127 bin 867'ye yükseldi, iyileşenlerin sayısı 501 artışla 4 milyon 113 bin 478'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, bugün itibarıyla 61 milyon 305 bin 410 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 26 milyon 932 bin 443 oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya'da son 24 saatte 3 bin 127 Kovid-19 vakası kaydedildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA