Android kullanıcıları dikkat! Joker sizi habersiz ücretli servislere abone yapabilir

Taze bir güvenlik raporuna göre Joker'in güncel bir versiyonu tespit edildi. Joker, 2017'den beridir biliniyor. Oyunlar, haber, fotoğraf, duvar kağıtları ve çeşitli uygulamalar içine gizlenen oldukça tehlikeli bir yazılım. Cihaza bulaştıktan sonra kullanıcıları ücretli servislere abone ediyor. Bu servisler de siber suçlular tarafından kontrol ediliyor. Ayrıca Joker, kişi listesine erişmek, mesajları ve cihaz bilgilerini çalmak, reklam siteleriyle etkileşime girmek gibi işlevlere sahip. Bunların hepsini sessiz ve habersiz yaptığı için kullanıcı herhangi bir şeyden şüphelenmiyor.
Geçtiğimiz haziran ayında Joker'in olduğu 8 uygulama tespit etmiş ve bu uygulamalar hızlı biçimde Google Play Store'dan kaldırıldı. Ancak yeni güvenlik raporu güncellenmiş Joker'in olduğu uygulamalarda artış yaşandığını ve Google'ın güvenlik katmanlarını aşmak için yeni yaklaşımlar kullandığını belirtiyor.
Joker genel olarak Gooogle Play Store haricinde 3. parti mağazalardan yüklenen uygulamalarda yer alıyor. Ancak Play Store'daki bazı uygulamalarda da tespit edildi. Uzmanlar bunun en büyük nedeninin bu zararlı yazılımı geliştirenlerin, ufak değişiklikler yaparak genel olarak güncellemesine bağlıyor. Araştırmacılara göre son 4 yılda Joker'in olduğu 1800'den fazla Android uygulamasının Google Play Store'dan kaldırıldı.
Araştırmacılar eylül ayından bu yana en az 1000 yeni örneğin keşfedildiğini ve bunların bir kısmının resmi mağazaya girme yolunu bulduğunu söyledi. Bununla birlikte Joker'in bulaştığı cihazda kendini gizlemek için yeni önlemler aldığını da sözlerine eklediler.
Uzmanlar yaptığı açıklamada, "Siber suçlular, Joker'i hem resmi hem de resmi olmayan mağazalara yerleştirmek için yeni ve benzersiz yöntemler buldular. Bu durum Joker'in güncellendiğini ve rutin olarak tüm mağazalarda dağıtılmaya çalışıldığının en büyük göstergelerinden biri" dedi.
Joker sadece Google Play Store veya 3. parti diğer Android mağazalarında tespit edilmedi. Geçtiğimiz mayıs ayında yayınlanan bir raporda Huawei'nin kendi mağazası olan AppGallery'de de Joker'li uygulamalar bulunmuştu.