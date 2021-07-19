Android kullanıcıları dikkat! Joker sizi habersiz ücretli servislere abone yapabilir

Araştırmacılar eylül ayından bu yana en az 1000 yeni örneğin keşfedildiğini ve bunların bir kısmının resmi mağazaya girme yolunu bulduğunu söyledi. Bununla birlikte Joker'in bulaştığı cihazda kendini gizlemek için yeni önlemler aldığını da sözlerine eklediler.

Uzmanlar yaptığı açıklamada, "Siber suçlular, Joker'i hem resmi hem de resmi olmayan mağazalara yerleştirmek için yeni ve benzersiz yöntemler buldular. Bu durum Joker'in güncellendiğini ve rutin olarak tüm mağazalarda dağıtılmaya çalışıldığının en büyük göstergelerinden biri" dedi.