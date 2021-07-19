İngiltere'de koronavirüs tablosunda son durum: Son 24 saatte 39 bin 950 yeni vaka

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere'de, vaka sayısı ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

39 BİN 950 VAKA TESPİT EDİLDİ

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 39 bin 950 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 473 bin 477'ye yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 19 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı ise 128 bin 727'ye yükseldi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Kovid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, son 24 saatte 18 bin 186 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla toplamda 46 milyon 314 bin 39 kişinin aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 128 bin 878 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı, toplamda 36 milyon 99 bin 727 kişinin tamamen aşılandığı belirtildi.



ARTAN VAKALARA RAĞMEN KISITLAMALAR SONA ERDİ

İngiltere'de artan koronavirüs vakalarına rağmen bugün itibarıyla kısıtlamalar sona erdi. Hükümetin "özgürlük günü" olarak adlandırdığı 19 Temmuz'dan itibaren birçok kısıtlama kaldırılırken, normalleşme sürecindeki dördüncü ve son aşama gerçekleşti. Ülkedeki gece kulüpleri yeniden açıldı, eğlence merkezlerinin ve festivallerin önündeki kısıtlamalar kalktı. Normalleşme sürecindeki son aşamaya geçilmesi ile 19 Temmuz'dan önce 30 kişi ile sınırlandırılan dış mekanlardaki buluşmalarda insanlar artık bir sayı sınırlaması olmadan yeniden bir araya gelebilecek. Kısıtlamaların sona ermesiyle beraber 1 metrelik sosyal mesafe kuralı ve yüz maskesi zorunluluğu olmayacak.

İKİ DOZ KOVİD-19 AŞISI OLAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARANTİNA UYGULANMAYACAK

İngiltere'de hükümet iki doz Kovid-19 aşısı olan sağlık çalışanlarının koronavirüslü bir kişiyle etkileşimde olması halinde karantina uygulamak zorunda olmadığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, "Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) üzerindeki iş yükünü hafifletmek için" iki doz aşı olan sağlık çalışanlarının negatif bir Kovid-19 test sonucu ile çalışmaya devam edebileceğini belirtti.