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Giriş Tarihi: 19.7.2021 20:04 Son Güncelleme: 19.7.2021 20:36

Son dakika! Bağdat'ta patlama: 22 kişi hayatını kaybetti

AA
Son dakika! Bağdat'ta patlama: 22 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın başkenti Bağdat'daki bir halk pazarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 22 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Sadr bölgesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 22 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii nüfusun yoğun olduğu Sadr bölgesindeki bir halk pazarında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 22 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Patlama sırasında pazarın kalabalık olması nedeniyle can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Son dakika: Bağdat'ta patlama: 22 kişi hayatını kaybetti | Video

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Son dakika! Bağdat'ta patlama: 22 kişi hayatını kaybetti
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