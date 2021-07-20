Irak’ta pazar yerine bombalı saldırı: 33 ölü

Irak
'ın başkenti Bağdat
'taki El-Vahilat halk pazarında dün büyük bir patlama meydana geldi. Bayram arifesinde yoğunluğun olduğu sırada gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 33 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı'nın patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki tüm personelini seferber ettiği kaydedildi. Kaynaklar, canlı bomba tarafından gerçekleştirildiğini belirttikleri saldırının bayram öncesi alışveriş zamanına denk gelmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu dile getirdi. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de saldırı bölgesinden sorumlu komutanın gözaltına alınması ve saldırıya ilişkin soruşturma açılması talimatı verdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.