Elon Musk'ın açıklamaları kripto para piyasalarını heyecanlandırdı! Tesla, Bitcoin'le ödeme türüne tekrar başlayacak

"TESLA BÜYÜK OLASILIKLA BİTCOİN KABUL ETMEYE DEVAM EDECEK"

Musk, "Yenilenebilir enerji kullanım yüzdesinin büyük olasılıkla yüzde 50 veya üzerinde olduğunu ve bu oranı artırmaya yönelik bir eğilim olduğunu doğrulamak için biraz daha özen göstermek istiyorum. Eğer öyleyse, Tesla büyük olasılıkla Bitcoin kabul etmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.