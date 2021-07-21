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Haberler Dünya Haberleri Elon Musk'ın açıklamaları kripto para piyasalarını heyecanlandırdı! Tesla, Bitcoin'le ödeme türüne tekrar başlayacak
Giriş Tarihi: 21.7.2021 23:19 Son Güncelleme: 21.7.2021 23:37

Elon Musk'ın açıklamaları kripto para piyasalarını heyecanlandırdı! Tesla, Bitcoin'le ödeme türüne tekrar başlayacak

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Elon Musk'ın açıklamaları kripto para piyasalarını heyecanlandırdı! Tesla, Bitcoin'le ödeme türüne tekrar başlayacak

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, şirketin Bitcoin'i ödeme türü olarak kabul etmeye "büyük olasılıkla" yeniden başlayacağını belirtti. Musk, "Yenilenebilir enerji kullanım yüzdesinin büyük olasılıkla yüzde 50 veya üzerinde olduğunu ve bu oranı artırmaya yönelik bir eğilim olduğunu doğrulamak için biraz daha özen göstermek istiyorum. Eğer öyleyse, Tesla büyük olasılıkla Bitcoin kabul etmeye devam edecek." dedi.

Kripto paralar uzun bir süredir değer kaybederken, yaşanan yeni bir gelişme yatırımcıları ve piyasayı heyecanlandırdı. Musk, katıldığı bir konferansta, Tesla ve SpaceX'in Bitcoin yatırımının yanı sıra kendisinin de kişisel olarak Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin yatırımları olduğunu aktardı.

KÖMÜR SANTRALİNİN KAPATILDĞINI ANLATTI

Bitcoin madenciliğinde yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla geçiş olduğunu belirterek, özellikle Çin'de kullanılmakta olan bir grup kömür santralinin kapatıldığını anlattı.

"TESLA BÜYÜK OLASILIKLA BİTCOİN KABUL ETMEYE DEVAM EDECEK"

Musk, "Yenilenebilir enerji kullanım yüzdesinin büyük olasılıkla yüzde 50 veya üzerinde olduğunu ve bu oranı artırmaya yönelik bir eğilim olduğunu doğrulamak için biraz daha özen göstermek istiyorum. Eğer öyleyse, Tesla büyük olasılıkla Bitcoin kabul etmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Elon Musk, mayıs ayında Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda, çevresel endişeleri gerekçe göstererek Tesla'nın araç satışlarında Bitcoin kullanmayı askıya aldığını duyurmuştu.

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Elon Musk'ın açıklamaları kripto para piyasalarını heyecanlandırdı! Tesla, Bitcoin'le ödeme türüne tekrar başlayacak
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