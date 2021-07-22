Çin’de sel kâbusu

Son haftalarda dünyanın birçok köşesinde yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelan sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Avrupa'da birçok ülkeyi vuran sel sonrası Çin
de sele teslim oldu.
METRODA CESETLER YÜZÜYOR
Hınan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle en az 25 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de kayboldu. Yaşanan sel nedeniyle 100 binden fazla kişi güvenli bölgelere yerleştirilirken 200 bin kişi de yerinden oldu. En az 12 şehirde yollar kapandı, uçuşlar iptal edildi. Çok sayıda kişi metro ve otobüslerde mahsur kaldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, sel sularının koltukların üzerine çıkarak kurtarılmayı bekleyen yolcuların göğüs hizasını aştığı görüldü. Görüntülerde, suların çekildiği bazı metro platformlarında cesetlerin yüzdüğü görüldü. İnsanların dışarı çıkabilmek için panik halde koşuşturdukları ifade edildi.
SON 60 YILIN EN YÜKSEK YAĞIŞI
Cıngcou Meteoroloji Bürosu'ndan yapılan açıklamada, kentte 3 günde 617 milimetre yağış görüldüğü, bunun son 60 yılın en yüksek yağışı olduğu belirtildi. Yağışlar nedeniyle birçok bölgede elektrik ve su kesintisi ile ulaşımda aksamaların yaşandığı Hınan'da, 46 nehir taştı. Cıngcou yerel yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, selin kontrol altına alınmasının çok zor olduğu belirtilerek, felaketin seviyesi "Olağanüstü yüksek" olarak tanımlandı.