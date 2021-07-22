Yunanistan’ın ikinci el Rafale savaş jeti sevinci!

Yunanistan'ın, bölgesel ve küresel çapta tartışılmaz bir güç haline gelen Türkiye ile girişmeye çalıştığı yarış devam ediyor. Ege ve Akdeniz'de Türkiye'nin askeri ve siyasi gücüne erişmek için sık sık Batılı ülkelere çağrıda bulunan Yunan hükümeti, son olarak Fransa ile silahlı kuvvetler anlaşması yapmıştı.

BÜTÇE İKİNCİ ELE YETTİ

Geçtiğimiz yıl Fransa ile Rafale savaş jetleri anlaşması yapan Yunanistan, bu hamlesiyle eleştiri oklarının hedefine oturmuştu. Koronavirüsün de etkisiyle artan ekonomik çıkmaza rağmen 2021 savunma bütçesindeki silahlanma payını iki katına çıkaran Yunan hükümeti, artan bütçeye ile birlikte Fransa ile 2,8 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza atmıştı.