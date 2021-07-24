Maraş’taki alanlar kademeli canlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretinde yaptığı açıklamalar, adada kaos isteyen çevreleri rahatsız etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen bu çalışmalar ışığında, artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Açılımın, Kapalı Maraş'ın yüzde 3.5'ine tekabül eden pilot bölgede başlayacak olması Kıbrıs Türk makamlarının bu konuya ne kadar hassas yaklaştığını ortaya koyuyor" ifadeleriyle Maraş açılımının ikinci aşamasının hayata geçtiği mesajını verdi.





ZİYARETE AÇILACAK

'Kapalı' Maraş'a ilişkin SABAH'a değerlendirmelerde bulunan KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Maraş'taki çalışmaların kimsenin mağduriyetini amaçlamadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Maraş'taki Millet Bahçesi ve Bilal Ağa Mescidi'nin de sahiller gibi herkesin ziyaretine açık olacağını söyledi. Ataoğlu, "Parkın olduğu alan eskiden de kamusal alandı. Önümüzdeki süreçte kamusal alanlar kademeli şekilde canlanacak" değerlendirmesinde bulundu. Yetkili kurumların altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla ilgili envanter çalışması yaptığını kaydeden Ataoğlu, Millet Bahçesi kamusal bir alan, Bilal Ağa Mescidi de öyle. Sahiller gibi oralar da ziyarete açık olacak. Çevre düzenlemeleri, altyapı çalışmaları herkese açık. Peyderpey bu çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki süreçte kamusal alanlar kademeli şekilde canlanacak" açıklamasında bulundu.



HERKES GİREBİLİYOR

Maraş sahil şeridinin tamamıyla açıldığını ve ciddi şekilde ziyaretçi geldiğini vurgulayan Ataoğlu, "Sadece KKTC vatandaşı değil, kimlik ibraz eden, (Pandemi koşullarını sağladığı müddetçe) herkes içeriye girilebiliyor. Ülkemize gelen herkesin Maraş'ı görme talepleri oluyor. Maraş sahil şeridinin açılmasıyla dahi ülke turizmi adına ziyaret noktası ortaya çıktı. Sadece Maraş'ı görmek için ülkeye gelmek isteyenlerin olduğu da aşikar" şeklinde konuştu.





ESKİ GÜNLERE DÖNECEK

Ada genelinde bugün turizm için 25 bin yatak olduğuna değinen KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, "74 öncesi sadece Maraş'ta 10 binin üzerinde turizm yatak sayısı vardı. Bu da o dönem Maraş'ın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Maraş'ın eski günlerine dönmesi için hiçbir engel yok" değerlendirmesinde bulundu.



47 YIL SONRA CUMA NAMAZI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kapalı Maraş bölgesinde yer alan ve 20 Temmuz'da 47 yılın ardından yeniden ibadete açılan Bilal Ağa Mescidi'nde ilk cuma namazı kılındı. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana kapalı olan, restorasyonun ardından 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katılımıyla açılan Bilal Ağa Mescidi'nde ilk cuma namazı eda edildi. Bilal Ağa Mescidi'ndeki cuma namazına, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.