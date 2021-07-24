Suikast sonucu öldürülmüştü… Haiti Devlet Başkanı’nın cenazesi yapıldı

CENAZE TÖRENİNE GAZLI MÜDAHALE

Polis, Moise'nin öldürülmesini protesto eden ve adalet sloganları atan öfkeli kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkmak zorunda kaldı.

Yoğun protestolar nedeniyle iki saat geciken tören, Moise için ayin yapılmasıyla başladı. Moise'ye düzenlenen saldırı sırasında yaralı kurtulan eşi Martine Moise, kocasının tabutuna dokunarak adalet çağrısında bulundu.