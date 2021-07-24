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Giriş Tarihi: 24.7.2021 09:32

Venezuela’dan ABD’ye kınama! ‘Saldırganlığa yanıt veririz’

AA
Venezuela’dan ABD’ye kınama! ‘Saldırganlığa yanıt veririz’

Gerilimli ilişkileriyle öne çıkan Venezuela-ABD arasında yeni bir krizin fitili daha ateşlendi. Venezuela Savunma Bakanlığı, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait olduğunu öne sürdüğü bir uçağın, hava sahası ihlalinde bulunduğunu söyledi.

Venezuela Savunma Bakanlığı, hava sahasının ABD'ye ait olduğu ileri sürülen "C-17" tipi askeri nakliye uçağı tarafından ihlal edildiğini duyurdu.

Bakanlık, Zulia eyaletindeki Sierra de Perija bölgesinde ABD bayraklı olduğu belirtilen uçağın yaklaşık 26 kilometre yol katettiğini bildirerek, hava sahasının ihlal edilmesini kınadı.

"TETİKTE OLUN"

İhlalin ardından bildiri yayımlayan Bakanlık, 22 Temmuz günü yerel saatte 20.47'de ABD Hava Kuvvetlerine ait olduğu öne sürülen "C-17" tipi ağır askeri nakliye uçağının Venezuela hava sahasını ihlal etmesini kınayarak, "Zulia eyaleti Sierra de Perija'nın batı bölgesi üzerinde yaklaşık 14 deniz mili genişliğinde yol yapıldı." ifadesi kullanıldı.

Venezuela'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik düşmanca saldırı eylemlerinin göz ardı edilmediği kaydedilen bildiride, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "Herhangi bir saldırganlık eylemine karşı tetikte olun ve güçlü şekilde yanıt verin." talimatı hatırlatıldı.

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Venezuela’dan ABD’ye kınama! ‘Saldırganlığa yanıt veririz’
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