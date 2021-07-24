Venezuela’dan ABD’ye kınama! ‘Saldırganlığa yanıt veririz’

Venezuela'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik düşmanca saldırı eylemlerinin göz ardı edilmediği kaydedilen bildiride, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "Herhangi bir saldırganlık eylemine karşı tetikte olun ve güçlü şekilde yanıt verin." talimatı hatırlatıldı.