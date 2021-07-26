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Giriş Tarihi: 26.7.2021 19:17

İtalya'da son 24 saatte 3 bin 117 Kovid-19 vakası kaydedildi

AA
İtalya'da son 24 saatte 3 bin 117 Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 117 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 88 bin 247 testte 3 bin 117 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece testlerin pozitif çıkma oranı da yüzde 3,5 oldu.

Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 320 bin 530'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 68 bin 236'ya çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 22 artarak 127 bin 971'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 1114 artışla 4 milyon 124 bin 323'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 65 milyon 540 bin 41 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 30 milyon 296 bin 40 oldu.

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İtalya'da son 24 saatte 3 bin 117 Kovid-19 vakası kaydedildi
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