YPG/PKK Afrin’i vurdu 4’ü çocuk 8 yaralı

Suriye
'nin kuzeyinde önceki
gün Mehmetçiğe saldıran
PKK/YPG'li teröristler dün
de Afrin
şehir merkezine roket saldırısı
düzenledi. 5 roketin isabet ettiği
Afrin'de Beyaz Baretliler'e ait sivil
savunma merkezi de isabet aldı. Şehrin
farklı noktalarına düşen füzelerin ardından
sağlık ekipleri ve sivil savunma
ekipleri çalışmalara başladı. Olayda
4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Türk Silahlı
Kuvvetleri(TSK) El
Bab'ın
batısında bir
kirpi aracına yapılan saldırı
sonrasında El Bab
'ın batısında
yer alan Tel Rıfat ve doğusunda
bulunan Menbiç
'de terör örgütü
hedeflerini ateş altına aldı. Menbiç- Tel
Rıraf Hattında da Suriye Milli Ordusu
(SMO) ile PKK/YPG'li teröristler arasında
sıcak çatışmalar yaşanıyor. Halen
devam eden çatışmalar da SMO askerleri
Hazvan cephesinde daha önceden
tespit edilen terör hedeflerini
grad füzeleri ile
vuruyor.