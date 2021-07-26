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Haberler Dünya Haberleri YPG/PKK Afrin’i vurdu 4’ü çocuk 8 yaralı
Giriş Tarihi: 26.7.2021

YPG/PKK Afrin’i vurdu 4’ü çocuk 8 yaralı

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
YPG/PKK Afrin’i vurdu 4’ü çocuk 8 yaralı
Suriye'nin kuzeyinde önceki gün Mehmetçiğe saldıran PKK/YPG'li teröristler dün de Afrin şehir merkezine roket saldırısı düzenledi. 5 roketin isabet ettiği Afrin'de Beyaz Baretliler'e ait sivil savunma merkezi de isabet aldı. Şehrin farklı noktalarına düşen füzelerin ardından sağlık ekipleri ve sivil savunma ekipleri çalışmalara başladı. Olayda 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) El Bab'ın batısında bir kirpi aracına yapılan saldırı sonrasında El Bab'ın batısında yer alan Tel Rıfat ve doğusunda bulunan Menbiç'de terör örgütü hedeflerini ateş altına aldı. Menbiç- Tel Rıraf Hattında da Suriye Milli Ordusu (SMO) ile PKK/YPG'li teröristler arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor. Halen devam eden çatışmalar da SMO askerleri Hazvan cephesinde daha önceden tespit edilen terör hedeflerini grad füzeleri ile vuruyor.
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YPG/PKK Afrin’i vurdu 4’ü çocuk 8 yaralı
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