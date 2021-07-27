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Giriş Tarihi: 27.7.2021 13:52

ABD’den kritik Tunus hamlesi!

AA
ABD’den kritik Tunus hamlesi!

Tunus’ta Cumhurbaşkanı Kays Said önderliğinde yapılan darbe girişiminin yankıları sürüyor. Askeri kuvvetleri arkasına alarak Başbakanı görevden aldığını duyuran ve parlamentonun faaliyetlerini askıya aldığını söyleyen Said’in bu girişimine uluslararası tepkiler sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’den flaş bir açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile ülkedeki durumu ele aldı. Blinken, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Said'le "iyi bir telefon görüşmesi" yaptıklarını açıkladı.

DEMOKRASİYE DESTEĞİNİ BİLDİRDİ

Said ile Tunus'taki durumu ele aldıklarını kaydeden Blinken, Tunus demokrasisine desteğini bildirdi.

Blinken, daha sonra yaptığı bir paylaşımda ise "Cumhurbaşkanı Said'i Tunus'ta yönetimin temeli olan insan hakları ve demokratik teamüllere bağlı kalması konusunda teşvik ettim. Tüm siyasi aktörler ve Tunus halkı ile açık diyaloğu sürdürmesi çağrısında bulundum." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da yaptığı açıklamada, Blinken'ın ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı çifte zorluğa göğüs geren Tunus halkı için ABD'nin güçlü ortaklığını ve sürekli desteğini vurguladığını aktardı.

Blinken'ın Cumhurbaşkanı Said'i Tunus'ta yönetimin temeli olan insan hakları ve demokratik teamüllere bağlı kalması konusunda teşvik ettiğini kaydeden Price, "Bakan, ABD'nin durumu takip edeceği ve irtibatta olmayı sürdüreceğini kaydederek Said'e tüm siyasi aktörler ve Tunus halkı ile açık diyaloğu sürdürmesi çağrısında bulundu." ifadelerini kullandı.

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ABD’den kritik Tunus hamlesi!
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