Fransa'da son 24 saatte 26 bin 871 yeni vaka tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

26 BİN 871 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 26 bin 871 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 26 bin 115'e ulaştığı bildirildi.

28 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlık, ülkede son 24 saatte 28 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 111 bin 637'ye yükseldiğini aktardı. Son 24 saatteki can kaybının sadece hastanede gerçekleşen ölümler olduğu belirtildi. Ülke genelinde 978'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 137 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19'a karşı aşılamalarda her 2 kişiden 1'nin, yani Fransa'nın toplam nüfusun yüzde 50,5'inin Kovid-19'a karşı tam olarak aşılandığını duyurdu. Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 71 milyon 144 bin 90 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 40 milyon 719 bin 515'ine tek doz aşı yapıldı.