İsrailli bakan Pegasus casus yazılım krizini çözmek için Fransa’ya gidiyor

Macron'un Bennett ile yaptığı telefon görüşmesinde, konuyla ilgili duyduğu rahatsızlığı ifade ettiği kaydedilmişti. Bennett ise Macron'a konunun en üst düzeyde soruşturulacağı ve istenen sonuçların yakında açıklanacağı sözünü vermişti.

Fas istihbarat servisinin, Mart 2019'da Macron'un 2017'den bu yana kullandığı ve çoğunlukla gazetecilerle iletişimde bulunduğu akıllı telefonlardan birini Pegasus programı ile takip etmeye çalıştığı ileri sürülmüştü.

Macron'un yanı sıra Fransa'da aralarında eski Başbakan Edouard Philippe ile hükümetin üst düzey isimlerinin ve gazetecilerin de yer aldığı 100'den fazla kişinin telefonuna sızma girişiminde bulunulduğu iddia edilmişti.

CASUS YAZILIM SKANDALI

İngiliz gazetesi Guardian'da yer alan bir haberde, 17 medya kuruluşu tarafından yürütülen araştırmada NSO Group'a ait casus yazılımın küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı ileri sürüldü.