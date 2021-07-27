İtalya’da son 24 saatte 4 bin 522 yeni vaka tespit edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da günlük vaka sayısı 5 bine yaklaştı.

4 BİN 522 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 241 bin 890 koronavirüs testi yapıldığı ve 4 bin 522 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 325 bin 46'ya ulaştığı kaydedildi.

24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 24 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 995'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 2 bin 418 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 70 bin 330 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 7 kişi artarak 189'a yükseldi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 65 milyon 123 bin 968 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 30 milyon 744 bin 856 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.