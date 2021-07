Türkiye darbeye karşı dimdik ayakta

15 Temmuzhain darbe girişimini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve milletin gücüyle meydanlarda püskürten Türkiye, Tunus'taki darbeye karşı da dimdik durdu. Sözde demokrasi havarisi Batılı ülkeler ise Tunus'taki demokrasiye müdahaleye suskun kalarak çifte standardını bir kez daha gösterdi. Başta hükümet olmak üzere Türkiye'deki muhalif partiler ve sivil toplum kuruluşları darbeyi kınadı.Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınıp hükümetin azledilmesi endişe vericidir. Türkiye olarak biz, her zaman dost ve kardeş Tunus'un demokratik kazanımlarının destekçisi olduk, bundan sonra da desteğimiz demokratik Tunus için olacaktır.Tunus'ta seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir. Askeri/bürokratik darbe her yerde gayrimeşrudur; Tunus'ta da gayrimeşrudur.Kimden gelirse gelsin, halk tarafından seçilmiş hangi meşru hükümete karşı yapılırsa yapılsın, hangi meşru parlamentoyu ortadan kaldırırsa kaldırsın darbelerin insanlık suçu olduğunu bilen bir milletiz.Tunus'ta demokratik süreçlerin askıya alınmasını reddediyoruz.Beklentimiz, halk iradesini yok sayan bu girişimden bir an önce dönülmesidir.Dost ve kardeş Tunus'ta demokratik sürecin askıya alınmasını ve halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını reddediyoruz.Türkiye her zaman ve her yerde demokrasinin ve milli iradenin tarafında oldu.Darbe nerede, hangi güç tarafından kime yapılırsa yapılsın karşısındayız.CHP, Deva Partisi ve Gelecek Partisi de Tunus'taki darbeyi kınayan mesajlar yayınladı.DIŞİŞLERİ Bakanlığı: Tunus'ta 25 Temmuz 2021 tarihinde halkın iradesini temsil eden meclisin faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz. Bölgede halkın beklentileri doğrultusunda yürütülen demokratik süreç bakımından örnek bir başarı öyküsü olan Tunus'un bu müstesna konumunun ve demokratik kazanımlarının korunması Tunus için olduğu kadar, bölge için de büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan, Tunus anayasasının hükümleri çerçevesinde demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz. Türkiye, güçlü tarihi bağları bulunan kardeş Tunus halkının yanında yer almaya devam edecektir.TUNUS'TAKI darbeye Türkiye'deki hukukçulardan ve sivil toplum kuruluşlarından büyük tepki geldi. Aralarında TÜGVA, KADEM, TÜRGEV, İlim Yayma Cemiyeti, ÖNDER, Ensar Vakfı'nın da bulunduğu Milli İrade Platformu, Tunus'taki darbe girişimine tepki gösterdi. Milli İrade Platformu tarafından yapılan açıklamada; Tunus'ta Cumhurbaşkanının Meclisi askıya almasının bir darbe girişimi olduğu belirtilerek, "Hangi ülkede olursa olsun gerekçesi, adı, yöntemi, şekli ne olursa olsun, milletin iradesine karşı yapılan her türlü girişim gayrı meşrudur. Darbeciler hem milletin iradesini hem geleceğini hem de ülkeye olan güveni yok etmektedirler. Bu sebepledir ki, hiçbir gerekçe darbe(ci)leri meşru kılamaz. Demokrasilerin alternatifi yine demokrasidir, halkın özgür iradesidir" denildi.Darbeye karşı çeşitli sivil toplum örgütleri sert tepki gösterirken, Tunus halkıyla dayanışma mesajları verildi. İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı, UMED Uluslararası Medya Enformasyon Derneği Başkanı Aslan Değirmenci, 15 Temmuz Derneği ile Memur-Sen ve Eğitim-Bir- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye- Tunus Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cihan Pektaş, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan darbeyi kınadı.