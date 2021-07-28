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Giriş Tarihi: 28.7.2021 09:24

İsrail Meclisi’nde kriz! Yaka paça kovuldu!

İHA
İsrail Meclisi’nde kriz! Yaka paça kovuldu!

Aşırı sağcı İsrail milletvekilleri, ülke parlamentosunda olay çıkmasına neden oldu. Eski Başbakan Binyamin Netanyahu’yla olan yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir'in , Arap vekil Ahmed et-Tıybi için terörist ifadesini kullanması büyük tepki çekti.

İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku Üyesi Milletvekili Ahmed et-Tıybi, dün başkanlık ettiği bir oturum sırasında kendisine terörist dediği için aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir'i Knesset'ten yaka paça dışarı kovdurdu.

GÜVENLİK GÜÇLERİ DIŞARI ATTI

İsrail Parlamentosu'nda Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku üyesi Milletvekili Ahmed et-Tıybi'nin başkanlığında dün düzenlenen bir oturum sırasında, et-Tıybi ile İsrail'in eski Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesinin ardından Ben-Gvir, et-Tıybi'yi "Suriye Parlamentosu üyesi olması gereken bir terörist" olarak nitelendirdi.

İsrail Parlamentosu'nda Milletvekili Ben-Gvir'i yaka paça kovuldu | Video

Et-Tıybi ise kendisine yönelik terörist ifadesini kullandığı için Knesset güvenliğine, Ben-Gvir'i Knesset'ten kovmaları talimatını verdi. Güvenlik güçleri, çıkmayı reddeden Ben-Gvir'i Knesset'ten yaka paça dışarı çıkarttı.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise, Knesset oturumu sırasında et-Tıybi ile Ben-Gvir arasında yaşanan olay olağandışı olarak nitelendirdi.

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İsrail Meclisi’nde kriz! Yaka paça kovuldu!
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