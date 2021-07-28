İsrail Meclisi’nde kriz! Yaka paça kovuldu!

Tartışmanın büyümesinin ardından Ben-Gvir, et-Tıybi'yi "Suriye Parlamentosu üyesi olması gereken bir terörist" olarak nitelendirdi.

İsrail Parlamentosu'nda Milletvekili Ben-Gvir'i yaka paça kovuldu | Video

Et-Tıybi ise kendisine yönelik terörist ifadesini kullandığı için Knesset güvenliğine, Ben-Gvir'i Knesset'ten kovmaları talimatını verdi. Güvenlik güçleri, çıkmayı reddeden Ben-Gvir'i Knesset'ten yaka paça dışarı çıkarttı.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise, Knesset oturumu sırasında et-Tıybi ile Ben-Gvir arasında yaşanan olay olağandışı olarak nitelendirdi.