İngiltere'de kan donduran rapor: İstismar, işkence, ırkçılık...

YURDUN BANYOSUNDA ÖLÜ BULUNDU



Raporda ayrıca, 1977'de Shirley Oaks yurdunun banyosunda bir çocuğun ölü bulunmasının ardından adli ekiplere bilgi verilmediği ortaya çıkarıldı.



Lambeth Belediye Başkanı Claire Holland yaptığı açıklamada, "Lambeth Belediyesi, istismar ve ihmal mağdurlarına en içten özürlerini yeniden ifade etmek istiyor. Belediye, çocukların bakımından ve korunmasından sorumluydu, ancak başarısız oldu ve bunun sonuçları derin oldu. Belediye yaşananlar için derinden üzgün" dedi.