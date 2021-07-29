Avustralya’da aşı olmayanları üzen haber! Başbakan Scott Morrison açıkladı…

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni tip koronavirüsle mücadele eden ülkede aşı yaptırmayanların yaptıranlara göre daha fazla kısıtlamayla karşılaşacağını belirtti. Başbakan Morrison, Melbourne'deki 3AW radyosuna, koronavirüs salgını ve devam eden kapanmanın ne zaman sona ereceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AstraZeneca aşısının ilk dozunu yaptıranlara ikinci dozlarını almak için hızlı davranmaları tavsiyesinde bulunan Morrison, "Yıl sonuna kadar aşı olmak isteyenler bu fırsata sahip olacak." ifadesini kullandı.