Avustralya’da aşı olmayanları üzen haber! Başbakan Scott Morrison açıkladı…

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni tip koronavirüsle mücadele eden ülkede aşı yaptırmayanların yaptıranlara göre daha fazla kısıtlamayla karşılaşacağını belirtti. Başbakan Morrison, Melbourne'deki 3AW radyosuna, koronavirüs salgını ve devam eden kapanmanın ne zaman sona ereceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
AstraZeneca aşısının ilk dozunu yaptıranlara ikinci dozlarını almak için hızlı davranmaları tavsiyesinde bulunan Morrison, "Yıl sonuna kadar aşı olmak isteyenler bu fırsata sahip olacak." ifadesini kullandı.
AŞI YAPTIRMAYANLARA DAHA FAZLA KISITLAMA
Morrison, Kovid-19 aşısının zorunlu tutulmadığını ancak aşı olmamayı seçen Avustralyalıların, aşı yaptıranlara göre daha fazla kısıtlamayla karşılaşacağını aktararak "Kendileri ve başkaları için tehlikeli oldukları için aşı olmayan kişilere daha fazla kısıtlama getirmemiz gerekecek. Eğer aşılanmadıysanız, kendinize ve çevrenize aşılı insanlardan daha büyük sağlık riski oluşturuyorsunuz." dedi.
Yaklaşık 25 milyon 795 bin nüfuslu ülkede, ilk doz aşılarını yaptıranların oranı yüzde 31,34, ikinci dozu da yaptıranlarının oranı ise yüzde 13,8.
YENİ YILA KADAR KAPALI KALMA İHTİMALİ
Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki tam kapanma ve Avustralya içindeki kapalı olan eyalet sınırlarının yılbaşından önce açılıp açılmayacağı ilişkin Morrison, herhangi bir garanti veremeyeceğini vurgulayarak "Bu garantileri kimse veremez. Virüs tahmin edilemez ve bunu yapmak sorumsuzluk olur." dedi.
5 KİLOMETRE KURALI
Bu yılki en yüksek vakanın kaydedildiği Sydney'de ise, 28 Ağustos'a kadar sürecek tam kapanma kurallarına yeni kısıtlamalar eklendi. Yeni kurallara göre, herhangi bir sebeple evlerinden çıkanlara dışarıda maske takma zorunluluğunun yanı sıra alışveriş ve egzersiz için evlerinden 5 kilometre uzaklaşma sınırı getirildi.