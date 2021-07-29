Google CEO’su açıkladı: Çalışanlara zorunlu olacak!

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında evden çalışmaya devam eden şirketler, ofislere dönmeye hazırlanıyor.
OFİSTE ÇALIŞANLARA AŞI ZORUNLU OLACAK
ABD'li teknoloji devi Google'ın CEO'su Sundar Pichai, ofislerde çalışan herkes için koronavirüs aşısı yaptırmanın zorunlu olduğunu açıkladı.
Uygulamanın ilk olarak önümüzdeki haftalarda ABD'de başlayacağını belirten Pichai, daha sonra tüm ofislerde geçerli olacağını kaydetti. Pichai ayrıca uygulamanın, Google temsilciliklerinin bulunduğu ülkelerdeki düzenlemeler ve aşıya erişilebilirlik durumuna göre hayata geçirileceğini ifade etti.
KALICI OLARAK EVDEN ÇALIŞMA SEÇENEĞİ
Vaka sayılarındaki artış nedeniyle ofislere dönüşü 1 Eylül'den 18 Ekim'e erteleyen Google, özel durumdaki kişilerin 2021 yılı sonuna kadar evden çalışmak için başvurabileceğini, herhangi bir çalışanının ise isterse kalıcı olarak evden çalışmak için başvuruda bulunabileceğini belirtti.
Google'ın dünya genelinde 144 bin çalışanı bulunuyor.