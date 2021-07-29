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Giriş Tarihi: 29.7.2021 14:41

Google CEO’su açıkladı: Çalışanlara zorunlu olacak!

İHA
Google CEO’su açıkladı: Çalışanlara zorunlu olacak!

Koronavirüs salgınında yaygınlaşan aşı uygulamalarıyla birlikte dünya genelinde birçok şirket, normal çalışma düzenine dönmeye başladı. Evden çalışma düzeninin devam edip etmeyeceği merak konusuyken, ABD’li teknoloji devi Google, yeni çalışma politikasını duyurdu. Buna göre Google, çalışanlarına ofislere dönmeden önce aşı yaptırma zorunluluğu getirdi.

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında evden çalışmaya devam eden şirketler, ofislere dönmeye hazırlanıyor.

OFİSTE ÇALIŞANLARA AŞI ZORUNLU OLACAK

ABD'li teknoloji devi Google'ın CEO'su Sundar Pichai, ofislerde çalışan herkes için koronavirüs aşısı yaptırmanın zorunlu olduğunu açıkladı.

Uygulamanın ilk olarak önümüzdeki haftalarda ABD'de başlayacağını belirten Pichai, daha sonra tüm ofislerde geçerli olacağını kaydetti. Pichai ayrıca uygulamanın, Google temsilciliklerinin bulunduğu ülkelerdeki düzenlemeler ve aşıya erişilebilirlik durumuna göre hayata geçirileceğini ifade etti.

KALICI OLARAK EVDEN ÇALIŞMA SEÇENEĞİ

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle ofislere dönüşü 1 Eylül'den 18 Ekim'e erteleyen Google, özel durumdaki kişilerin 2021 yılı sonuna kadar evden çalışmak için başvurabileceğini, herhangi bir çalışanının ise isterse kalıcı olarak evden çalışmak için başvuruda bulunabileceğini belirtti.

Google'ın dünya genelinde 144 bin çalışanı bulunuyor.

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Google CEO’su açıkladı: Çalışanlara zorunlu olacak!
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