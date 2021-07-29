Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı
Giriş Tarihi: 29.7.2021 10:11 Son Güncelleme: 29.7.2021 10:20

Son dakika | Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı

Son dakika | Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine yönelik roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Son dakika... Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine yönelik roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. Irak medyasında çıkan haberlere göre, Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 roketle saldırı düzenlendi.

Çevredeki araçlarda hasara neden olan saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Irak hükümetinden de henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

SIK SIK SALDIRI DÜZENLENİYOR

Irak'taki ABD hedeflerine yönelik son dönemde sık sık saldırılar düzenleniyor. Saldırıların arkasında İran'a yakın Şii milis grupların olduğu iddia ediliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA