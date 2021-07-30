Hafter, kendi kiralık katilini öldürttü

2015'ten 2020'nin Mayıs ayına kadar 5 yıl boyunca Trablus'a 60 kilometre uzaklıkta bir kasaba olan Tarhuna, Kani milisleri tarafından yönetildi. Talimatlarını Hafter'den alan Kani milisleri, Tarhuna'yı kontrol ettiği dönemde, kentte muhalif gördüğü sivil halkı ve rakip gördüğü aşiretleri yargısız bir şekilde infaz etmekle suçlanıyordu.



KENDİLERİNE KARŞI ÇIKANLARA İŞKENCE EDİP ÖLDÜRÜYORLARDI

Hafter'e bağlı milislerin geri çekilmesinin ardından Tarhuna çevresinde toplu mezarlar ortaya çıkmış, Birleşmiş Milletler bu durumu "dehşet" olarak tanımlamış ve olası savaş suçları hakkında soruşturma başlatmıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, darbeci Hafter ile ittifak halindeki "Kaniyat" olarak bilinen "El Kani" milislerinin kendisine karşı çıkan veya yaptıklarından şüphelenilen kişileri kaçırdığını, gözaltına aldığını, işkence ettiğini, öldürdüğünü ve çoğu zaman kaybolduğunu ortaya çıkarmıştı.

HAFTER SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

ABD'de Hafter aleyhine açılan davada Doğu Virjinya Mahkemesi ifade vermesi için Hafter'e 45 gün süre vermiş, 20 Temmuz'a kadar ifadeye gelip gelmeyeceğini bildirmesi, aksi takdirde kendisinin ihmal suçuyla sorumlu olacağı ve temerrüde düşeceği tebliğ edilmişti. Ayrıca ABD yargısı, Hafter'in kendisini Libya iç savaşındaki zulümlerle suçlayan davalarda savunma olarak "devlet başkanı dokunulmazlığını talep edemeyeceğine" hükmetmişti. Toplu mezarların sorumlusu Hafter, ABD'de hakkında açılan davayı yıllardır görmezden gelmesinin ardından kendisine verilen sürenin dolmasına bir gün kala Doğu Virjinya Mahkemesine cevap verip kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmiş, kendisinin bir sivil olduğunu öne sürmüştü.

HAFTER KÖŞEYE SIKIŞINCA KİRALIK KATİLİNİ ÖLDÜRTTÜ

Geçtiğimiz günlerde, Kani milislerinin liderlerinden Muhammed El Kani'nin Bingazi şehrinin Buatni bölgesinde öldürüldüğü bildirildi. Bu olayın ardından, ABD'de hakkında açılan dava, Tarhuna'da bulunan toplu mezarlar, yasa dışı olarak gözaltına alınan kişilerin ölümleri, zorla kaybedilme olayları nedeniyle köşeye sıkışan Hafter'in verdiği talimatları uygulayan ve çok şey bilen milis lideri El Kani'yi öldürtmüş olabileceği olarak belirtildi. Tarhuna halkının, Başsavcıyı toplu mezar suçlarının arkasındaki sanıkların adalete teslim edilmesi için çalışmaya ve gerçekleri ortaya çıkarmaya çağırdığı da öğrenildi.