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Giriş Tarihi: 31.7.2021 17:00

Cezayir’den Suudi Arabistan hamlesi! İptal ettiler…

AA
Cezayir’den Suudi Arabistan hamlesi! İptal ettiler…

Cezayir İletişim Bakanlığı, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyon kanalının akreditasyonunu iptal ettiği duyurdu.

Cezayir, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyon kanalının "mesleki etik kurallara uymadığı ve dezenformasyon yaptığı" gerekçesiyle akreditasyonunu iptal etti.

"MESLEKİ ETİK KURALLARINA UYMADI"

Cezayir İletişim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mesleki etik kurallarına uymadığı, medyada dezenformasyon ve manipülasyon yaptığı gerekçesiyle Al Arabiya haber kanalının akreditasyonunun geri çekilmesine karar verildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu kararla ilgili daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Cezayir, 13 Haziran'da , Fransız televizyon kanalı France 24'ün editöryel çalışmalarında Cezayir'e karşı açıkça bir düşmanlık içinde olduğu ve medyada dezenformasyon ve manipülasyonlarda bulunduğu gerekçesiyle lisansını iptal etmişti.

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Cezayir’den Suudi Arabistan hamlesi! İptal ettiler…
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