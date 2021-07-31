İsrail gemisine saldırmışlardı… İran’dan flaş iddia!

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid konuyla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamış ve Tahran yönetimine sert karşılık verilmesi çağrısında bulunmuştu.

İranlı tarafından suçlamalara yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi.