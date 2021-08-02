ABD’de Cumhuriyetçilerden Çin’e olay suçlama! ‘Yapısıyla oynadılar’

Son bir buçuk yıldır çeşitli iddialarla dünya gündemine konu olan koronavirüs salgınının kaynağına ilişkin hazırlanan yeni bir rapor, ABD gündemine bomba gibi düştü.
Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından da sık sık "Çin virüsü" olarak nitelendirilen koronavirüsün kaynağına ilişkin hazırlanan yeni bir rapor, bir kez daha tartışma yarattı.
"YAPISIYLA OYNADILAR"
ABD'li Cumhuriyetçiler tarafından hazırlanan ve pazartesi günü yayınlanan raporda, koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan yayıldığına dair kesin bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Virüsün daha bulaşıcı olması için yapısıyla da oynandığının ifade edildiği raporda, Çin'e yönelik soruşturmanın derinleşmesi gerektiğine dikkat çekildi.
ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ndeki en üst düzey Cumhuriyetçi Temsilci Mike McCaul, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu iddialar için yeterli kanıtların olduğuna dikkat çekti.
Olay yaratan raporda, Vuhan Viroloji Enstitüsü'nde (WIV) görevli bilim insanlarının "insanları enfekte etmek için koronavirüsleri değiştirmeye çalıştığı ve bu tür manipülasyonların gizlenebilir olduğu" ifadeleri yer aldı.
Raporda ayrıca, "Artık virüsün çıkış noktası olarak gösterilen deniz pazarını tamamen reddetmenin zamanının geldiğine inanıyoruz. Virüsün WIV'den sızdığını ve bunu 12 Eylül 2019'dan bir süre önce olduğunu düşünüyoruz." iddiaları da yer aldı.
ABD Başkanı Joe Biden, mayıs ayında ABD istihbarat teşkilatlarından virüsün kökenini hızlı bir şekilde araştırmalarını ve 90 gün içinde kendisine bir rapor vermelerini istemişti.