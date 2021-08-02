ABD’de Cumhuriyetçilerden Çin’e olay suçlama! ‘Yapısıyla oynadılar’

Son bir buçuk yıldır çeşitli iddialarla dünya gündemine konu olan koronavirüs salgınının kaynağına ilişkin hazırlanan yeni bir rapor, ABD gündemine bomba gibi düştü.

Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından da sık sık "Çin virüsü" olarak nitelendirilen koronavirüsün kaynağına ilişkin hazırlanan yeni bir rapor, bir kez daha tartışma yarattı.

"YAPISIYLA OYNADILAR"

ABD'li Cumhuriyetçiler tarafından hazırlanan ve pazartesi günü yayınlanan raporda, koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan yayıldığına dair kesin bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Virüsün daha bulaşıcı olması için yapısıyla da oynandığının ifade edildiği raporda, Çin'e yönelik soruşturmanın derinleşmesi gerektiğine dikkat çekildi.