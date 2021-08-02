Almanya’da koronavirüs protestoları şiddetli geçti! 600 kişi gözaltında

Almanya'nın başkenti Berlin'de, mahkemenin yasaklamasına rağmen yeni tip koronavirüs karşıtları hükümetin politikalarını protesto etti.

Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşanırken, polis göstericileri dağıtmak için biber gazı ve orantısız şiddet kullandı.