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Giriş Tarihi: 2.8.2021 16:06 Son Güncelleme: 2.8.2021 16:15

Almanya’da koronavirüs protestoları şiddetli geçti! 600 kişi gözaltında

AA
Almanya’da koronavirüs protestoları şiddetli geçti! 600 kişi gözaltında

Almanya’nın başkenti Berlin, dün büyük protesto gösterilerine sahne oldu. Alman hükümetinin koronavirüs politikalarını protesto etmek için toplanan binlerce kişi, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, mahkemenin yasaklamasına rağmen yeni tip koronavirüs karşıtları hükümetin politikalarını protesto etti.

Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşanırken, polis göstericileri dağıtmak için biber gazı ve orantısız şiddet kullandı.

600 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Zafer Anıtı meydanına girişleri Toma ve barikatlarla kapatan polis, protestocuların Federal Meclis ve Brandenburg Kapısı yönüne gitmelerine izin vermedi. Protestocuların bölgeye girmesini engellemek ve sosyal mesafe, maske kuralına uymasını sağlamak için bölgede 2 bin 250 polisin görev yaptığı aktarıldı.

Mukavemet gösteren çok sayıda Kovid-19 karşıtı kimlik tespiti yapılmak üzere geçici olarak gözaltına alındı.

Yetkililerden gelen açıklamalara göre dün düzenlenen gösteride 600 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, yasak olmasına rağmen düzenlenen gösteriye 5 bin kişinin katıldığı ve 600 kişinin kimlik tespiti için geçici olarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Protestoda bir kişinin kimlik kontrolü sırasında fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede öldüğü ifade edilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 önlemlerine uymadığı belirlenen yüzlerce göstericiye 1000 avro ceza verildi.

Dünkü gösteride 2 bin 250 polis görev yapmıştı.

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Almanya’da koronavirüs protestoları şiddetli geçti! 600 kişi gözaltında
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