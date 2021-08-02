Darbe karşıtı hareketin sembolüydü... Tunus Meclis Başkanı Gannuşi’den üzen haber!

Doktorların Gannuşi'nin hala Kovid-19'un yansımalarından dolayı sağlık sıkıntısı yaşadığını doğruladığını belirten Hadravi, "Gannuşi'nin durumu şu anda stabil ve doktorlar bu gece hastaneden ayrılabileceğini onayladı." diye konuştu. Gannuşi, dün akşam hafif rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından buradan ayrılmıştı.

Gannuşi'nin yardımcısı Mahir Mezyub da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Gannuşi'nin yurt dışında tedavi görmek istediği yönündeki haberlerin doğru olmadığını, Gannuşi'nin ülkeden ayrılmayı düşünmediğini ve düşünmeyeceğini bildirdi.