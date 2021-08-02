İngiltere Başbakanı Boris Johnson 7. kez baba olmaya hazırlanıyor

Aralık 2019'da bu yana nişanlanan çiftin Wilfred Lawrie Nicholas Johnson isimli bir erkek çocukları var. Johnson'ın 2018'de biten son evliliğinden 4, evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu bulunuyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın gizli düğününde yeni detaylar!