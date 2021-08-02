İngiltere Başbakanı Boris Johnson 7. kez baba olmaya hazırlanıyor

Sakarlıkları ve gaflarıyla dünya gündeminden düşmeyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz medyasında bir son dakika haberiyle gündeme geldi.
YEDİNCİ ÇOCUK YOLDA
Geçtiğimiz Mayıs ayında uzatmalı nişanlısı Carrie Symonds ile dünyaevine giren Johnson'ın, 7. kez baba olacağı, ülke gündemine bomba gibi düştü.
Son dakika haberi, Carrie Symonds'ın Instagram'da yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. 33 yaşındaki Symonds, bu yıl başlarında bir düşük yaptıktan sonra "çok üzgün" olduğunu belirttikten sonra "gökkuşağı bebeğini" aralık ayında kucağına almayı beklediğini söyledi.
Aralık 2019'da bu yana nişanlanan çiftin Wilfred Lawrie Nicholas Johnson isimli bir erkek çocukları var. Johnson'ın 2018'de biten son evliliğinden 4, evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu bulunuyor.İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın gizli düğününde yeni detaylar!