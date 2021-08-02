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Giriş Tarihi: 2.8.2021 11:10

İngiltere Başbakanı Boris Johnson 7. kez baba olmaya hazırlanıyor

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson 7. kez baba olmaya hazırlanıyor

İngiltere Başbakanı 56 yaşındaki Boris Johnson, geçtiğimiz Mayıs ayında uzatmalı nişanlısı Carrie Symonds ile sade bir törenle dünyaevine girmişti. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre çift, ikinci çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor.

Sakarlıkları ve gaflarıyla dünya gündeminden düşmeyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz medyasında bir son dakika haberiyle gündeme geldi.

YEDİNCİ ÇOCUK YOLDA

Geçtiğimiz Mayıs ayında uzatmalı nişanlısı Carrie Symonds ile dünyaevine giren Johnson'ın, 7. kez baba olacağı, ülke gündemine bomba gibi düştü.

Son dakika haberi, Carrie Symonds'ın Instagram'da yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. 33 yaşındaki Symonds, bu yıl başlarında bir düşük yaptıktan sonra "çok üzgün" olduğunu belirttikten sonra "gökkuşağı bebeğini" aralık ayında kucağına almayı beklediğini söyledi.

Aralık 2019'da bu yana nişanlanan çiftin Wilfred Lawrie Nicholas Johnson isimli bir erkek çocukları var. Johnson'ın 2018'de biten son evliliğinden 4, evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu bulunuyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın gizli düğününde yeni detaylar!

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson 7. kez baba olmaya hazırlanıyor
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