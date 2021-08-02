Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Tunus’ta darbe girişiminin yankıları sürüyor: Bir gözaltı daha
Giriş Tarihi: 2.8.2021 16:33

Tunus’ta darbe girişiminin yankıları sürüyor: Bir gözaltı daha

AA
Tunus’ta darbe girişiminin yankıları sürüyor: Bir gözaltı daha

Tunus’ta Cumhurbaşkanı Kays Said’in 25 Temmuz'da Meclis’teki milletvekillerinin tamamının dokunulmazlığının kaldırıldığını duyurmasının ardından başlayan karışıklık devam ediyor. Son olarak bir milletvekilinin daha hakaret suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Tunus Çiftçilerin Sesi Partisi Milletvekili Faysal et-Tebini'nin "sosyal medya üzerinden bir kadın aktiviste hakaret ettiği" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

"KARARI KABUL EDİYORUM"

Tebini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik güçlerinin kendisini sosyal medyada hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına aldığını açıklayarak, kararı "açık yüreklilikle kabul ettiğini" ve "Tunus'un bugün yaşadığı durumun siyaset sahnesini temizleyeceğine inandığını" belirtti.

Milletvekili Tebini hakkında Ekim 2020'de bir kadın hakları aktivistine hakaret ettiği suçlamasıyla savcılığa şikayette bulunulmuş ve dava açılmıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, olağanüstü yetkiler aldığı 25 Temmuz tarihli "darbe girişimi" şeklinde nitelendirilen kararları doğrultusunda, başbakanı azletmiş, Meclis'in çalışmalarını 30 günlüğüne durdurmuş ve milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırmıştı.

Said'in dokunulmazlıkları kaldırma kararının ardından bazı milletvekilleri hakkında yargı süreçlerinin başladığı bildirilmiş, bazı milletvekilleri ve üst düzey isimler hakkında gözaltı kararı verilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tunus’ta darbe girişiminin yankıları sürüyor: Bir gözaltı daha
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA