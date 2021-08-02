Tunus’ta darbe girişiminin yankıları sürüyor: Bir gözaltı daha

Tunus Çiftçilerin Sesi Partisi Milletvekili Faysal et-Tebini'nin "sosyal medya üzerinden bir kadın aktiviste hakaret ettiği" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

"KARARI KABUL EDİYORUM"

Tebini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik güçlerinin kendisini sosyal medyada hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına aldığını açıklayarak, kararı "açık yüreklilikle kabul ettiğini" ve "Tunus'un bugün yaşadığı durumun siyaset sahnesini temizleyeceğine inandığını" belirtti.