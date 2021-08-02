Türkiye’nin yanındayız

Anavatanda yaşanan felaketlere duyarsız kalmayan Avrupalı Türkler, pek çok ilde çıkan orman yangınları sonrası da seferber oldu. DİTİB, ATİB, WEFA ve Karslılar Derneği
, yeniden ağaçlandırma için yardım kampanyası başlattı. DİTİB Başkanı Kazım Türkmen
, "Böylesi zor zamanlarda bizlere düşen, dayanışma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik içerisinde afetlerle mücadele etmek ve yaralarımızı el birliğiyle sarmaktır" dedi. Karslılar Derneği, TEMA Vakfı
'na yangın bölgesinde dikilmek koşuluyla 3600 fidan bağışladı. Hamm'daki Leyla Events salonunun sahibi Ersan Başel
, "Her düğünden kazandığımız gelirin yüzde 10'unu ormanlarımız için ayıracağız" diye konuştu.
İbrahim TAŞ - Tevfik KARA - Fatih YILMAZ