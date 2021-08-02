Yunanistan’da yangınlar devam ediyor

DİĞER BÖLGELERE DE SIÇRADI

Yunan İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, Rodos'un kuzeyinde yer alan Psinthu bölgesindeki yangının, doğaya önemli ölçüde zarar verdiğini, şiddetli rüzgarların etkisiyle Tholos ve Mariça bölgelerine de sıçrayan alevlere, çok sayıda itfaiye personelinin yanı sıra, kara ve hava araçlarıyla da müdahale edildiğini aktardı.