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Giriş Tarihi: 2.8.2021 16:19

Yunanistan’da yangınlar devam ediyor

AA
Yunanistan’da yangınlar devam ediyor

Yunanistan, Rodos Adası ve Evros bölgesinde devam eden yangınla mücadele ediyor. Yetkili kaynaklardan gelen açıklamalara göre olağanüstü durum ilan edilmesi beklenirken, hava ve kara müdahalesi de sürüyor.

Yunanistan'ın Rodos Adası ve Türk-Yunan sınırı yakınlarındaki Sofulu bölgesinde, dün çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

DİĞER BÖLGELERE DE SIÇRADI

Yunan İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, Rodos'un kuzeyinde yer alan Psinthu bölgesindeki yangının, doğaya önemli ölçüde zarar verdiğini, şiddetli rüzgarların etkisiyle Tholos ve Mariça bölgelerine de sıçrayan alevlere, çok sayıda itfaiye personelinin yanı sıra, kara ve hava araçlarıyla da müdahale edildiğini aktardı.

Yunan basınındaki haberlerde, adanın kuzeyinde yer alan Psinthu köyünün ve Kelebekler Vadisi'nin tedbir amaçlı boşaltıldığı, Avrupa Acil Çağrı Merkezinden (112) Mariça ve Kalithies köylerindeki vatandaşların telefonlarına da gerektiğinde köylerini terk etmeye hazır olmalarını yazan mesajlar gönderildiği belirtildi.

Öte yandan, Güney Ege Eyalet Başkanı Yorgos Hacimarkos ve Rodos Belediye Başkanı Andonis Kamburakis, yangınlar nedeniyle Rodos'taki 10 belediyeden 7'sinde olağanüstü durum ilan edilmesi için Sivil Korunma Genel Sekreterliğine çağrıda bulundu.

Evros ilindeki Lagina bölgesinde dün çıkan orman yangınına da karadan ve havadan müdahale edildiği kaydedildi.

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Yunanistan’da yangınlar devam ediyor
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