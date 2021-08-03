Batı Trakya’da 12 azınlık okulu daha kapatıldı

2021/2022 eğitim yılından itibaren Rodop
ilinde 8, İskeçe
'de de 4 olmak üzere 12 azınlık okulunun faaliyetlerine geçici olarak ara verildiği belirtildi. Kararla 2011'den bu yana öğrenci yetersizliği gerekçesiyle sistematik olarak kapatılan Türk azınlık ilkokulu sayısı 132'ye yükselirken, Rodop, İskeçe ve Evros
illerinde faaliyetlerine devam eden toplam okul sayısı 103'e düştü.
TÜRK AZINLIK TEPKİLİ
Batı Trakya
Türk Azınlığı Danışma Kurulu'ndan (BTTADK) yapılan açıklamada, Türk azınlığın, son yıllarda azınlık okullarının öğrenci azlığı gerekçesiyle kapatılmasının üzüntü ve endişeyle karşılandığı belirtilerek, Eğitim Bakanlığı'nın kararı "azınlığa karşı planlı ve art niyetli bir çabanın parçası" olarak değerlendirildi.
ATİNA HUKUKSUZLUKLARINA YENİLERİNİ EKLİYOR
Türkiye
, Yunanistan'ın kararını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Lozan Barış Antlaşması
hükümlerini ihlal eden kararların, Batı Trakya'daki soydaşlarımıza yönelik on yıllardır sürdürülen asimilasyon politikalarının eğitime yansımasının göstergesi olduğu vurgulandı. Açıklamada "Uluslararası toplum, AB üyesi bir ülkede insan haklarının sistemli bir biçimde ihlal edilmesine daha fazla seyirci kalmamalıdır. Türkiye, azınlığın hak ve hukuk mücadelesini desteklemeye devam edecektir" denildi. ANKARA