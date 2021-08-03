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Giriş Tarihi: 4.8.2021 01:34

Haaretz: İsrail ordusu sivillerin öldüğü olayı gizledi

AA
Haaretz: İsrail ordusu sivillerin öldüğü olayı gizledi

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, İsrail ordusunun mayıs ayında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında 6 sivilin öldüğü bir olayı gizlediği belirtildi

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, "Mayıs ayındaki Surların Muhafızı Operasyonu sırasında İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında öldürülenlerin hepsi İsrail'in açıkladığı gibi sivil savaşçı değildi." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun, 13 Mayıs'ta gerçekleşen olayda bombalı saldırı planlanmasına rağmen öncesinde bölge sakinlerine "evlerini tahliye etmeleri" yönünde bir uyarı yapmadığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde gerçekleşen olayda, 3'ü kadın, 2'si çocuk ve biri erkek olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Söz konusu olayın ordu tarafından soruşturulduğu ancak kamuoyuna açıklanmadığı belirtilirken, soruşturma sonucunda birkaç düşük rütbeli askerin açığa alındığı fakat daha sonra görevlerine geri döndükleri kaydedildi.

Yüksek rütbeli bir subayın farklı bir tabura nakledildiği ve rütbeli hiçbir subayın cezalandırılmadığı bilgisi verildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlattığını bildirmişti.

İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in 11 gün süren saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 bine yakın kişi yaralanmıştı.

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Haaretz: İsrail ordusu sivillerin öldüğü olayı gizledi
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