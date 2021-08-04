Irak'ta Kerkük-Musul elektrik hattına saldırı düzenlendi

Irak Elektrik Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki yüksek gerilim hattına saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, Kerkük-Musul arasındaki elektrik hattına ait bir kulenin dibine yerleştirilen bombanın uzak kumandayla infilak ettirildiği aktarıldı.

PATLAMA SONRASI ELEKTRİK HATTI HİZMET DIŞI KALDI

Şüpheli belirtilmeden eylemin bir terör saldırısı olduğuna yer verilen açıklamada, patlama sonrası hattın hizmet dışı kaldığı ve bu nedenle bölgede elektrik kesintisi yaşandığı kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, hava sıcaklıklarının arttığı ve elektriğe en çok ihtiyacın duyulduğu yaz aylarında Kerkük, Salahaddin, Musul ve Diyala vilayetleri arasındaki elektrik hatları, enerji istasyonları ve kulelere saldırılar düzenliyor.

Irak'ın elektrik üretiminin kısıtlı olması, üretim ve tüketimdeki dengesizlik nedeniyle ülke genelinde 12 saatten fazla elektrik kesintileri yaşanıyor.