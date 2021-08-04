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Giriş Tarihi: 4.8.2021 14:22

Kazakistan ve Türkiye'den savunma alanında yeni iş birliği görüşmesi

AA
Kazakistan ve Türkiye'den savunma alanında yeni iş birliği görüşmesi

Kazakistan ve Türkiye, radyasyon, kimyasal ve biyolojik savunma alanlarında yeni iş birliği imkanlarını görüştü.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya, iki ülke savunma bakanlıklarının yetkili temsilcilerinin katıldığı bildirildi.

Radyasyon, kimyasal ve biyolojik koruma alanlarının, Kazakistan ve Türkiye savunma kurumları arasında belirlenen yeni iş birliği alanları olduğuna işaret edilen açıklamada, "Taraflar, söz konusu alanda uzmanların eğitimi, muharebe eğitim süreci, birimlerin teknik donanımıyla ilgili perspektifleri ele aldı." ifadelerine yer verildi.

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Kazakistan ve Türkiye'den savunma alanında yeni iş birliği görüşmesi
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