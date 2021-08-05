Lübnan Cumhurbaşkanı Avn’dan İsrail’e tepki

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, "İsrail'in 2006 yılından bu yana Lübnan'ın güneyindeki köyleri ilk defa hava saldırılarıyla hedef aldığını" belirtti.

Bunun, Lübnan'a ve Lübnan'ın egemenliğine yönelik sürdürülen tehditler doğrultusunda "tansiyonu düşmanca yükseltme niyetlerine işaret ettiğini" savunan Avn, İsrail'i caydırmak ve Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarını durdurmak için Birleşmiş Milletlere (BM) şikayet etme adımının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Avn, söz konusu saldırıların Lübnan'ın güneyindeki güven ve istikrarı doğrudan tehdit ettiğine dikkati çekerek, yaşananların aynı zamanda BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının açıkça ihlali anlamına geldiğini kaydetti.

İSRAİL-LÜBNAN SINIRINDAKİ GERGİNLİK

İsrail ordusu, 4 Ağustos'ta Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 3 roket atıldığını, bunlardan ikisinin İsrail'de açık alanlara, diğerinin ise Lübnan topraklarına düştüğünü açıklamıştı.

Buna karşılık Lübnan tarafına top atışları gerçekleştiren İsrail ordusu, gece saatlerinde de Lübnan'ın güneyindeki kırsal alanlara hava saldırıları düzenlemişti.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), Lübnan'dan İsrail'e düzenlenen roket atışı ve Tel Aviv'in buna karşılık vermesi üzerine gerginliğin arttığı Lübnan-İsrail sınırında "tansiyonun düşürülmesi" çağrısında bulunmuştu.

Lübnan ordusu ülkenin kuzeyinden gerçekleştirilen roket atışlarından sonra İsrail'in 92 topçu atışıyla Lübnan'ın güneyindeki 6 bölgeyi hedef aldığını açıklamış ve söz konusu roketlerin kaynağıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ülkesinin güneyine düzenlediği saldırılar nedeniyle İsrail'i acil olarak BM Güvenlik Konseyine şikayet etme talimatı vermişti.