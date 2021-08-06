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Giriş Tarihi: 6.8.2021 10:51

Ermenistan'dan yine ateşkes ihlali! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar

AA
Ermenistan’dan yine ateşkes ihlali! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar

Dağlık Karabağ hezimetinin ardından Ermenistan askerleri, Azerbaycan sınırında provokatif eylemlerini sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ermenistan ordusuna bağlı birlikler, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 5 Ağustos'ta Ermenistan'ın Vedi ilinin Arazdeyen köyü yakınlarındaki mevzilerden Nahçıvan'ın Sederek ilinin Haydarabat yerleşim birimindeki Azerbaycan mevzilerine yerel saatle 23.00'den 23.50'ye kadar ateş açıldığı bildirildi.

MİSİLLEME ATEŞİYLE SUSTURULDU

Açıklamada, Kelbecer'in İstisu köyündeki mevzilerin de Ermenistan'ın Basargeçer ilinin Yukarı Zağalı köyündeki bölgelerden ateşe tutulduğu belirtildi.

Karşı tarafın misilleme ateşiyle susturulduğu, bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu aktarılan açıklamada, çatışmalarda Azerbaycan askerleri arasında can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

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Ermenistan'dan yine ateşkes ihlali! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar
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