ABD yönetiminden 11 Eylül açıklaması! Gizli belgeler için karar verildi

Joe Biden yönetimi, 11 Eylül terör saldırıları ile ilgili dosyaların yeniden gözden geçirileceğini ve ABD hükümetinin gizli tuttuğu belgelerin kurbanların aileleriyle paylaşılacağını açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı, 11 Eylül kurbanlarının ailelerine saldırılara ilişkin daha fazla bilgi verileceğini duyurdu.

BIDEN ŞEFFAFLIK SÖZÜ VERDİ

11 Eylül terör saldırılarının kurbanlarının aileleri geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden'a bir mektup göndererek saldırılara ilişkin bazı belgelerin gizli tutulmaya devam edilmesi durumunda Biden'dan bu yıl 20. yıl anma törenlerine katılmamasını istemişti.

ABD hükümeti, Suudi Arabistan hükümetinin saldırılardaki rolüne ilişkin belgeleri gizlemekle eleştiriliyor.