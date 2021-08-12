Dünyanın en sıcak ikinci noktası: Termometreler 50,3 dereceyi gösterdi

DÜNYANIN İKİNCİ EN SICAK NOKTASI

Kayrevan'ın dün Afrika'nın en sıcak, dünyanın ise ikinci sıcak noktası olduğu vurgulandı. Tunus'un güney sınırı yakınlarındaki Tatavin vilayetine bağlı El-Birma beldesinde sıcaklığın 50,1 derece, orta bölgesindeki Sidi Buzid vilayetinde de 47,4 dereceye kadar yükseldiği, bu seviyelerin söz konusu bölgeler için "rekor" sayıldığı bildirildi.

Aynı şekilde termometrelerin güneyde Akdeniz kıyısında yer alan Sfaks vilayetinde 45,8 dereceyi, doğudaki sahil boyunca uzanan Nabul vilayetinin başkentinde 46,3 dereceyi ve aynı vilayetteki sahil beldesi Klibya'da da 43,5 dereceyi gösterdiği, bu sıcaklıkların da kayıtlara "rekor" olarak geçtiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Tunus ve Cezayir'in dün Afrika kıtasındaki en sıcak noktalar olduğu aktarıldı.

TUNUS'TAKİ ORMAN YANGINLARI

Tunus, son dönemde yüksek sıcaklıklar nedeniyle patlak veren ve ülkenin kuzeyi ile kuzeybatısında etkili olan çoklu orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlarda 450 hektarlık orman arazisinin kül olduğu bildirilmişti.

Tunus'un batı komşusu Cezayir de 18 eyalette çıkan orman yangınlarında 28'i asker, 41'i sivil olmak üzere 69 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.