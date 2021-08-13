Haiti’de suikastta ölen cumhurbaşkanının ardından yeni seçimler ertelendi

Haiti'de evinde suikasta uğrayan Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin halefini seçmek için yapılacak cumhurbaşkanı seçimleri, 7 Kasım'a ertelendi.

Seçim Konseyi Sözcüsü Richard Dume, daha önceden 26 Eylül'de yapılması kararlaştırılan cumhurbaşkanı seçimlerinin 7 Kasım'a ertelendiğini bildirdi.

Dume, seçimin ertelenme nedeniyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.