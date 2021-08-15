Haiti’deki depremde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 724’e yükseldi

Haiti'nin Saint-Louis duSud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor.
CAN KAYBI 724'E YÜKSELDİ
Haiti Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 724'e yükseldiği aktarılarak, depremde 2 bin 800 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
1 AY OHAL İLAN EDİLDİ
Depremin ardından Başbakan Ariel Henry, 1 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti, mevcut tüm hükümet kaynaklarının mağdurlara yardım etmek için seferber edileceğini ifade etmişti.