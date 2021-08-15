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Giriş Tarihi: 15.8.2021 19:35

Haiti'deki depremde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 724'e yükseldi

İHA
Haiti’deki depremde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 724’e yükseldi

Haiti'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor. Haiti Sivil Savunma Ajansı, depremde can kaybının 724'e yükseldiğini bildirdi.

Haiti'nin Saint-Louis duSud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor.

CAN KAYBI 724'E YÜKSELDİ

Haiti Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 724'e yükseldiği aktarılarak, depremde 2 bin 800 kişinin de yaralandığı ifade edildi.



1 AY OHAL İLAN EDİLDİ

Depremin ardından Başbakan Ariel Henry, 1 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti, mevcut tüm hükümet kaynaklarının mağdurlara yardım etmek için seferber edileceğini ifade etmişti.

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Haiti'deki depremde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 724'e yükseldi
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