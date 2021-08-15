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Giriş Tarihi: 15.8.2021 22:09

İtalya'da son 24 saatte 5 bin 664 yeni vaka tespit edildi

İHA
İtalya’da son 24 saatte 5 bin 664 yeni vaka tespit edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da, son 24 saatte 5 bin 664 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 440 bin 669'a ulaştı.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da, vaka sayısı artmaya devam ediyor.

5 BİN 664 VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 160 bin 870 koronavirüs testi yapıldığı ve 5 bin 664 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 440 bin 669'a ulaştığı kaydedildi.

19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 432'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 3 bin 580 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 128 bin 528 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 12 kişi artarak 384'e yükseldi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 73 milyon 748 bin 582 Kovid-19 aşısı uygulanırken, 35 milyon 547 bin 400 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

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İtalya'da son 24 saatte 5 bin 664 yeni vaka tespit edildi
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