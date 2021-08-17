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Haberler Dünya Haberleri Fransa’da yangın paniği: Binlerce kişi tahliye edildi
Giriş Tarihi: 17.8.2021 13:17

Fransa’da yangın paniği: Binlerce kişi tahliye edildi

AA
Fransa’da yangın paniği: Binlerce kişi tahliye edildi

Geçtiğimiz haftalarda tüm dünyayı kasıp kavuran yangın felaketleri etkisini azaltmış olsa da, Fransa’da devam eden orman yangınları kırmızı alarmı da beraberinde getirdi. Ülkenin güneyinde bulunan Var bölgesinde çıkan yangınlarla birlikte binlerce kişi, güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Fransa'nın Var bölgesinde Maures Masifi'nde çıkan orman yangını nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi.

Ülkenin güneyindeki A57 otoyolu kenarındaki Gonfaron kasabası yakınlarında dün akşam saatlerinde çıkan yangın, kuraklık ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek 5 bin hektarlık alana yayıldı.

100 EV ALEV ALTINDA

Var Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, alevler 100 kadar eve ulaştı, 3 kişi hafif yaralandı, 19 kişi dumandan etkilendi.

Yaklaşık 900 itfaiye ekibinin mücadele ettiği alevler nedeniyle bölge yakınlarında yaşayan binlerce kişi ve kamp alanı tahliye edildi. Tahliye edilenlerden kesinlikle evlerine dönmemeleri istendi.

Yangın bölgesindekilerin güvenliğini sağlamak ve bölgeye giriş çıkışları kontrol etmek için 120 jandarma görev alırken, bölgedeki birçok yol trafiğe kapatıldı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün yangın bölgesine gideceğini belirtti.

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Fransa’da yangın paniği: Binlerce kişi tahliye edildi
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