Fransa’da yangın paniği: Binlerce kişi tahliye edildi

Ülkenin güneyindeki A57 otoyolu kenarındaki Gonfaron kasabası yakınlarında dün akşam saatlerinde çıkan yangın, kuraklık ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek 5 bin hektarlık alana yayıldı.

100 EV ALEV ALTINDA

Var Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, alevler 100 kadar eve ulaştı, 3 kişi hafif yaralandı, 19 kişi dumandan etkilendi.