Jeff Bezos ve NASA mahkemelik oldu! Blue Origin dava açtı

Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi ile Elon Musk'ın SpaceX'i arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Son olarak SpaceX, NASA'nın ihalesini kazanmış ve 2,9 milyar dolarlık Ay'a iniş aracı sözleşmesi imzalamıştı. Ancak bu durum la ilgili önemli bir gelişme yaşandı ve NASA ile Blue Origin davalık oldu.