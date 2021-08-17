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Haberler Dünya Haberleri Jeff Bezos ve NASA mahkemelik oldu! Blue Origin dava açtı
Giriş Tarihi: 17.8.2021 10:32

Jeff Bezos ve NASA mahkemelik oldu! Blue Origin dava açtı

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Jeff Bezos ve NASA mahkemelik oldu! Blue Origin dava açtı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Artemis Programı dahilinde Ay'a yeniden geri dönmeyi planlıyor. NASA bu misyonu için Ay'a iniş modülü için ihale düzenlemiş ve bu ihaleyi SpaceX kazanmış, Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin kaybetmişti. Şimdi bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Blue Origin, NASA'ya, SpaceX'le imzaladığı sözleşme dolayısıyla federal mahkemede dava açtı.

Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi ile Elon Musk'ın SpaceX'i arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Son olarak SpaceX, NASA'nın ihalesini kazanmış ve 2,9 milyar dolarlık Ay'a iniş aracı sözleşmesi imzalamıştı. Ancak bu durum la ilgili önemli bir gelişme yaşandı ve NASA ile Blue Origin davalık oldu.

Blue Origin yaptığı açıklamada, davayı "NASA'nın İnsan İniş Sistemi'nin (HLS) ihale sürecinde karşılaşılan kusurların giderilmesi amacıyla" açtıklarını duyurdu.

Üzerinde gizlilik kararı bulunan dava dilekçesinde, NASA'nın, Ay'a iniş aracı tekliflerini "kanunsuz ve kural dışı" biçimde değerlendirdiği iddia ediliyor.

NASA'NIN 12 EKİM'E KADAR YANIT VERMESİ GEREKİYOR

Astronotları Ay'a taşıyacak olan İnsan İniş Sistemi, 2024'te ABD'yi Apollo'nun ardından ikinci kez Ay'a götürmeyi hedefleyen NASA'nın Artemis programının önemli parçalarından birini oluşturuyor.

Artemis'in ihale sürecinde, iniş aracı için 2 şirketle anlaşması beklenen NASA, ihaleyi yalnızca Space X'e vermişti. Bunun üzerine ihaleye katılan Blue Origin ve Dynetics, ABD Sayıştayı'na başvurmuştu.

Sayıştay ise NASA'nın ihaleleri istediği sayıda şirkete verme hakkının bulunduğunu açıklamıştı.

NASA'nın, dava dilekçesine 12 Ekim'e kadar yanıt vermesi gerekiyor.

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Jeff Bezos ve NASA mahkemelik oldu! Blue Origin dava açtı
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